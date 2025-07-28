Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


28 Temmuz 2025 02:08
İlk atama hakkında.

Değerli abilerim.. Hayırlısıyla 31.dönem olarak eğitimi tamamladık ve atamalarımız yapıldı. x şehre atandım ve mehil iznim başladı. Şu an personel şubeyi vs aramam gerekiyor mu yoksa birileri iletişime geçecek mi ya da mehil iznimin sonlarını mı beklemeliyim dalga geçmeden yardımcı olabilir misiniz? :)

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