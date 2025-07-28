Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


28 Temmuz 2025 09:18
Hangi AÖF Üniversitesi

Arkadaşlar merhaba halihazırda ortaöğretim hemşire olarak görev yapmaktayım. Aöf ile lisansa tamamlamak istiyorum yazacağım bölümler ata üniv ve anadolu üniversitesinde var. Üstten ders alma yaz okulu oturmuş sistem uzaktan eğitim kaynak bolluğu sınavların zorluk dereceleri derken hangisi daha tercih edilebilir bilgisi olan yardımcı olabilir mi?


tatilde
Şef
28 Temmuz 2025 09:34

atatürk üni. yazın keyfinize bakın

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