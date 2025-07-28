Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Temmuz 2025 09:31

Harran İhalesi Örnek Gösterilerek Adalet Bakanlığı İhalesi İçin Ana sayfada Haber Yapılsın mı
Harran üniversitesi 2022 yılında 3000 personel ile 37.000 promosyon almışken Adalet bakanlığı yaklaşık 200.000 personel ile 25.000 TL promosyon aldı.Bu hususta site yetkilileri Ana sayfada Harran'ı örnek göstererek haber yapmalı mı?

Bu ankete 2 saat 48 dakikada, 26 kişi oy kullandı

Harran üniversitesi 2022 yılında 3000 personel ile 37.000 promosyon almışken Adalet bakanlığı yaklaşık 200.000 personel ile 25.000 TL promosyon aldı.Bu hususta site yetkilileri Ana sayfada Harran'ı örnek göstererek haber yapmalı mı?

Yusuf paşa
Aday Memur
28 Temmuz 2025 10:50

ihale şartnamesi hala ortada yok bekliyoruz şartları


Bayisimsiz
Aday Memur
28 Temmuz 2025 10:55
Ne zaman belli olacak acaba
Yusuf paşa, 2 saat önce

ihale şartnamesi hala ortada yok bekliyoruz şartları

Toplam 2 mesaj

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