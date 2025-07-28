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Editörler : E.Kayı Han
Harran İhalesi Örnek Gösterilerek Adalet Bakanlığı İhalesi İçin Ana sayfada Haber Yapılsın mı
Harran üniversitesi 2022 yılında 3000 personel ile 37.000 promosyon almışken Adalet bakanlığı yaklaşık 200.000 personel ile 25.000 TL promosyon aldı.Bu hususta site yetkilileri Ana sayfada Harran'ı örnek göstererek haber yapmalı mı?
Harran üniversitesi 2022 yılında 3000 personel ile 37.000 promosyon almışken Adalet bakanlığı yaklaşık 200.000 personel ile 25.000 TL promosyon aldı.Bu hususta site yetkilileri Ana sayfada Harran'ı örnek göstererek haber yapmalı mı?
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