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Editörler : supporters.


28 Temmuz 2025 09:46
Alışveriş deneyimim

Merhaba kızlar, bu sefer yaptım bir alışverişle ilgili bilgilendirme amaçlı geldim. Yakında düğünüm olacak ve yavaş yavaş çeyizimi yapmaya başladım. Ticket restaurant yemek kartı kullanıcısı olduğum için ara ara girip red club kampanyalarına da bakıyorum. Brilliant?ta diamond kaplama tencere setinin 4.999TL?den 3.499TL?ye düştüğünü görünce uygulamadan kodumu alıp hemen ürün linkine tıkladım ve siparişimi verdim. Ticket restaurant kartınız varsa ara ara siz de bakın çok güzel kampanyalar oluyor. Ben çeyizimin bir kısmını bradan yaptım. Sizinde haberiniz olsun kızlar.

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