Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Temmuz 2025 09:53
Müdür yardımcısı il dışı ne zaman yapabilir ?

Arkadaşlar sorum şu meslekte 6.yılım. Bulunduğum ilde 1 yıldır öğretmenim. Bu temmuz ayında müdür yardımcısı kadrosuna atandım. 2.il dışı olursa tercih hakkım var mı? Geçmiş yıllardaki klavuzlarda şu madde var "ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir."

Çok Yazılan Konular

Rehber öğretmenlerin nöbet tutması gerekmektedir.Okul müdürünün 4 yıllık görev süresi hesabı nasıl olur?ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden Görevlendirilmesiİl dışı atamam yapıldı göreve başladım ancak müdür normu yanlış hesaplamis norm fazlasiyimYks'de çöküş!!?Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Birlik Olalım, Promosyonları Zirveye TaşıyalımSendika Aidatı düşürülmelidir.Maaş farkları ne zaman yatar?

Sözlük

Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 tatil yetmezliği 1 bir ihtimal daha var 1 düğün istemeyen kız 1 En sevdiğiniz hayvan 1 antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 1 günaydın sözlük 1 bursa 1 o gün bugündür 1 karabük 1

Son Haberler

Memur-Sen'in toplu sözleşme için zam talebi belli oldu!Bozuk parayla marketi dolandırdı, Yargıtay cezayı onadı!'Her gün ortalama 6 kişi olay yerinde öldü'Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başlıyorBursa Valiliği: Orman yangınlarıyla ilgili FETÖ bağlantılı bir kişi gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.