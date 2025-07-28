İcra bitti şükür

Arkadaşlar icra dosyalarımı geçtiğimiz hafta tamamen kapattım çok şükür. Darısı diğer icralık olan meslektaşlarımın başına. Benim sorum şu olacak; bankalara "borcu yoktur" yazısının gitmesi için ne yapabilirim? ya da ben borcu yoktur yazısına nasıl ulaşabilirim.

Arkadaşlar icra dosyalarımı geçtiğimiz hafta tamamen kapattım çok şükür. Darısı diğer icralık olan meslektaşlarımın başına. Benim sorum şu olacak; bankalara "borcu yoktur" yazısının gitmesi için ne yapabilirim? ya da ben borcu yoktur yazısına nasıl ulaşabilirim.