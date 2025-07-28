Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


28 Temmuz 2025 10:44
Kit Sözleşme

Kitlerde sözleşme ne zaman imzalanır? Evrak tesliminde mi yoksa işe başladığın gün mü ?


ahmet44mlty
Şef
28 Temmuz 2025 11:03

evrak teslim edersin,6 ay çalışısırsın.sonra sözleşme imzalanır,sonra 1 sene sonra ise otomatik

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