Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


28 Temmuz 2025 12:06
NASIL DA UNUTULDU
Arkadaşlar twitter etkinlikleri neden yapılmıyor. Bu kadar hızlı neden unutuldu ? Böyle olursa bir kazanım olmaz

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