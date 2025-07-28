Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Temmuz 2025 12:09
Temmuz ayı enflasyon beklentisi
Evet arkadaşlar tahminleri alalım ben %1.4 civarı bekliyorum ocakta ise %9-10 aralığında zam alırız diye düşünüyorum..

debug
Müsteşar Yardımcısı
28 Temmuz 2025 12:18

%2,03


miralayben
Aday Memur
28 Temmuz 2025 12:19

Daha toplu sözleşme izmalanmadan nasıl %9-10 zam alırız diyorsun.

Toplam 2 mesaj

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