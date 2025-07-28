Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


28 Temmuz 2025 12:41
İBB Nakil Mağduriyet

Arkadaşlar merhabalar. Muvaffakname gelmesine rağmen 9 aydır atama yazısı yazılmadı. İBB de yaşanan olaylar illaki etkilemiştir ancak sonuçta işleyiş devam ediyor, yeni memur alımı yapılıyor. Ne zaman arasam ne zaman görüşmeye gitsem komisyonda diyip geçiştiriyorlar. Yardımcı olacak birileri var mıdır. Bizler de ona göre plan program yapıyoruz ama 9 aydır bir umutla bekliyorum

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