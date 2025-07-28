Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


28 Temmuz 2025 13:18
Her İki Kalça Protezi Engelli Ehliyet

arkadaşlar şuan normal B tipi ehliyetim var yüzde 47 ortopedik engelliyim. geçmişte bi kaza yüzünden her iki kalçama kalça protezi takıldı sol bacağımda ağrılar var. normal araba kullanırken beni yormaya başladı.engelli ehliyeti alabilirmiyim. ötv indirimli araç almam mümkünmü. bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.


MDuffy
Memur
28 Temmuz 2025 13:48

Çok geçmiş olsun hocam. Başvuru yapmadan önce ftr muayene ol ve danış. Ona göre tekrar başvuru yap.


maverick3025
Aday Memur
28 Temmuz 2025 14:58

teşekkür ederim.

MDuffy, 3 saat önce

Çok geçmiş olsun hocam. Başvuru yapmadan önce ftr muayene ol ve danış. Ona göre tekrar başvuru yap.


MDuffy
Memur
28 Temmuz 2025 15:11

Rica ederim. Bilen arkadaşlar varsa yardımcı olurlar. Fakat aklıma gelen size tertibatlı araç ibaresini FTR vereceği için öncesinde görüş al 1-2 doktora sor ona göre başvur.

maverick3025, 1 saat önce

teşekkür ederim.

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