Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


28 Temmuz 2025 13:21
Aile Birliğine Bağlı Mazeret Tayini

Eşim hemşire ben ise öğretmenim sistemde gerekli yerleri doldurtuktan sonra atandığına dair belge isteniyor. kararname diyenler var hatta düzgün bilgi alamıyorum. kararnamenin çıkması birkaç günü bulabilir. ne yapabilirim? yardımcı olacak biri varsa çok mutlu olurum.

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