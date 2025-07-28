KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


28 Temmuz 2025 13:29
TPAO Şartları Hakkında

Bugün alıma çıkan TPAO ilanında bilgisayar programcılığı ve ankara ikametli ?bilgisayar işleri? olan ilana başvurmak istiyorum ama orasıyla ilgili şartlara çok ulaşamadım maaş mesai saatleri zorluk kolaylık hakkında bunlarla ilgisi bilgisi olanlar paylaşabilir mi?

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