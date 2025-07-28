Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Temmuz 2025 13:50
Yarı Zamanlı Çalışma
Yarı zamanlı çalışma uygulanmaya başlandı. Peki öğretmenler için bu durum nasıl olacak ? özellikle sinif ogretmeni ve okul öncesi ögretmeni hergun okula gitmek zorunda nasıl olacak ?

bahçesaray
Şef
28 Temmuz 2025 13:56
öğretmenler için olmaz

Memleketinogretmeni
Genel Müdür
28 Temmuz 2025 15:18

Öğretmenlerden sınıf öğretmenlerine verilebilir.Öğretmen 2 gün okula gitmez onun yerine ücretli öğretmen derse girer.Veya hergün 3 saat çalışmak isterse yine gelmediği saatlere ücretli öğretmen gelir.

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