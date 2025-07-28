Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


28 Temmuz 2025 14:36
Eş durumu

Ben polisim eşin hemşire.Esim bana tabi olarak doğu ya tayini çıktı.Şark dönüşü ben hemşire eşime tabi olabilir miyim yada tayin olup gidebilen polis var mi

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