KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


28 Temmuz 2025 14:56
Dhmi elektronik yeni şartları belli oluyor

Resmi gazetede atsep yönetmeliğinin güncellenmesi ile özellikle sınavla Dhmi içindeki personelin atsep olmasını engellemek için dil şartı ve yaş şartı getirilebilir denmişti, Cimer'den sorulan soruya SHGM iki ay evvel bu konuda talimat çalışmaları sürüyor derken aynı soruya bugün itibariyle talimat yayımlama çalışmaları sürüyor diye cevap gelmiş ,artık eli kulağında, bakalım Yds kaç puan istenecek.

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