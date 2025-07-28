KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


28 Temmuz 2025 15:12
iki farklı lisans bölümünden mezun olmak?

Merhaba şu an fizik tedavi mezunuyum. ikinci üniversite olarak iktisat yazdım diyelim. Seneye KPSS'ye girdiğimde iktisat bitmemiş olacak. Bitirdikten sonra 2026 puanıyla iktisattan tercih verebilecek miyim? Bİr de hem fizik tedaviden hemde iktisattan tercih verebiliyor muyum yoksa son mezun olunan bölümden mi veriliyor tercih. Biraz uzun oldu ama bilgisi olan cevaplayabilirse çok sevinirim.


kreatin
Memur
28 Temmuz 2025 15:36
bittiği zaman verirsin tercihini. evet iki bölümden de tercih verebilirsin. zaten 2 sene geçerli oluyor puan. 2028 kpss tarihine kadar kullanabilirsin puanını

corleonee
Aday Memur
28 Temmuz 2025 15:56

Teşekkür ederim

kreatin, 52 dk. önce
bittiği zaman verirsin tercihini. evet iki bölümden de tercih verebilirsin. zaten 2 sene geçerli oluyor puan. 2028 kpss tarihine kadar kullanabilirsin puanını
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