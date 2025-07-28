Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


28 Temmuz 2025 15:30
Bursa Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi Memur Maaş

Arkadaşlar merhaba Bursa Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi sds ödemeleri var mı varsa ne kadar ve Kadrolu memur maaşı bu ek ödemelerle ne kadar oluyor acaba? Bilenler yardımcı olırsa seviniriz.


estapitipiti
Memur
28 Temmuz 2025 15:41

Bir de ortamı nasıldır acaba?

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