Sağlık Daire KBB !

Arkadaşlar merhaba on yıl önce iki defa Kulak zarıma darbe aldığım için delinmişti doktora gittiğimde baştan savma bir tavırla iki tane ilaç yazıp gönderiyordu. daha sonra tesadüfen e-Nabız geçmişinde Kronik otit olarak Kayda geçirmişler. Ben de geçen gün KBB profesörüne göründüm herhangi bir sıkıntı olmadığını sağ 6 sol 10 db olduğunu söyledi Bazen yanlış tanılar koyulabilir dedi . Delinen kulağımda ise 2 tane beyaz leke vardı küçük ama bir sorun olmayacağını hatta kulağı delik olup okuldayken gelip ameliyat olan çok hastam var dedi . genel Sağlıkta bir sorun yaşar mıyım daha doğrusu raporlar Ankara'ya gittiğinde sağlık daire geçmiş geçmişe bakıp eleme yapar mı?

Arkadaşlar merhaba on yıl önce iki defa Kulak zarıma darbe aldığım için delinmişti doktora gittiğimde baştan savma bir tavırla iki tane ilaç yazıp gönderiyordu. daha sonra tesadüfen e-Nabız geçmişinde Kronik otit olarak Kayda geçirmişler. Ben de geçen gün KBB profesörüne göründüm herhangi bir sıkıntı olmadığını sağ 6 sol 10 db olduğunu söyledi Bazen yanlış tanılar koyulabilir dedi . Delinen kulağımda ise 2 tane beyaz leke vardı küçük ama bir sorun olmayacağını hatta kulağı delik olup okuldayken gelip ameliyat olan çok hastam var dedi . genel Sağlıkta bir sorun yaşar mıyım daha doğrusu raporlar Ankara'ya gittiğinde sağlık daire geçmiş geçmişe bakıp eleme yapar mı?