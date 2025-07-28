KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


28 Temmuz 2025 15:39
Sağlık Daire KBB !
Arkadaşlar merhaba on yıl önce iki defa Kulak zarıma darbe aldığım için delinmişti doktora gittiğimde baştan savma bir tavırla iki tane ilaç yazıp gönderiyordu. daha sonra tesadüfen e-Nabız geçmişinde Kronik otit olarak Kayda geçirmişler. Ben de geçen gün KBB profesörüne göründüm herhangi bir sıkıntı olmadığını sağ 6 sol 10 db olduğunu söyledi Bazen yanlış tanılar koyulabilir dedi . Delinen kulağımda ise 2 tane beyaz leke vardı küçük ama bir sorun olmayacağını hatta kulağı delik olup okuldayken gelip ameliyat olan çok hastam var dedi . genel Sağlıkta bir sorun yaşar mıyım daha doğrusu raporlar Ankara'ya gittiğinde sağlık daire geçmiş geçmişe bakıp eleme yapar mı?

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