Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


28 Temmuz 2025 15:48
Türkiye Petrollerinde Mühendis olarak çalışmak

Arkadaşlar herkese merhaba. TPAO kurumunda işçü mühendis olarak çalışmak ne kadar mantıklı 657 veya kitte mühendis olmak sizce daha mı avantajlıdır. Ankara TPAO hakkında düşünceleriniz neler Kadastrodan geçmeye değer bir kurum mu ? Cevaplarınızı bekliyorum

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