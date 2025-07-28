Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


28 Temmuz 2025 15:58
septum deviasyonu polisliğe engel midir

arkadaşlar iyi günler. burnumda septum deviasyonu (kıkırdak eğriliği) ve konka hipertrofisi (burun eti) var. bir burnum genelde tıkalı oluyor ancak uyku apnesi horlama gibi şikayetlerim yok. arada sırada sprey sıktığımda rahatlatıcı etkisi oluyor. fiziksel aktivitelerimi de kısıtlamıyor. bu durum polisliğe engel midir?

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