Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


28 Temmuz 2025 16:24
akmeczup şiirleri

Taş Naat-ı Şerifi

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Taş ile konuşurdunuz ya saadetli Muhammed

Bu ilim bizlere ilham oldu sevgili Muhammed

Koku şişeme bir motif çizdim istişare ile

Kalbine baktım şişenin konuştuk ya gül Muhammed

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Sizin kokunuz udh teriniz gül kokardı Muhammed

Isparta gülü aldım misciden sevdamız Muhammed

Hediye ettiler güzide ahsen kitap evinden

Bileklerim ile boynuma sürüyorum Muhammed

...

Ben mis satıyordum müşterim Recep Tayyip Erdoğan

Ben ilim yapıyordum annemiz Emine Erdoğan

Bilal olur, Fatih olur, Hakan olur Reis bilir

Ben akparti siyaseti okudum Menzil kõyünden

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akmeczup

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