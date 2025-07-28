Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


28 Temmuz 2025 17:16
Polis olupta 4/B li olarak atanan varmı

Polis olupta 4/B li olarak atanan varmı süreç nasıl işliyor?

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Sözlük

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