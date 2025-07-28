Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


28 Temmuz 2025 17:56
Belediye Eğitmen Kadrosu

Belediyedeki Eğitmen kadrosu ile İnfaz Koruma Memurluğu denk mi yoksa Eğitmen kadrosu üst mü?

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