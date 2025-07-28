Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Temmuz 2025 18:09
Kamu İşçisi ile Memur

Kamu işçileri ve memurlar arasındaki sorunların ortadan kaldırılması amacıyla;

1. Kamu işçileri ile memurların maaş zam oranlarının aynı oranda artırılması,

2. Kamu işçilerine verilen tediye ve ikramiyelerin aynı şekilde memurlara verilmesi elzemdir.

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