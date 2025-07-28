Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Temmuz 2025 18:44
Yeni bir memuriyet değerlendirme sistemi önerisinde bulunmak istiyorum

Mevcut memuriyet sisteminde derece ve kademe, yalnızca çalışılan yıla göre ilerlemektedir. Ancak bir memurun mesleki katkısı, sadece hizmet süresiyle ölçülemez. Bazı memurlar uzun yıllar çalışmış olmalarına rağmen, üretkenlikleri birim bazında değerlendirildiğinde, daha kısa süre çalışan birinden bile daha az iş çıkardıkları görülmektedir. Çünkü sistem; görevden kaçmayı, sorumluluk almamayı, başkalarına iş yüklemeyi adeta ödüllendirmektedir.

Bu nedenle mevcut derece-kademe sisteminin tamamen kaldırılarak, yerine ?memuriyet puanı? esaslı bir yapı getirilmesi gerekmektedir. Bu sistemde memurlar, yaptıkları işin niceliğine ve niteliğine göre puan toplayacak; ne kadar çok ve ne kadar nitelikli iş yapılırsa, o kadar yüksek puan alınacaktır. Toplanan puanlar; tayin önceliği, maaş artışı, terfi ve diğer özlük haklarında belirleyici olacaktır.

Bugünkü yapıda yalnızca bir cezalandırma mekanizması vardır, ancak hiçbir ödüllendirme sistemi bulunmamaktadır. Bu durum, çalışanlar arasında "ne kadar az iş yaparsam, hata yapma ve ceza alma ihtimalim de o kadar düşer" düşüncesine neden olmakta; memurlar daha az sorumluluk almaya, işi başkasına yıkmaya teşvik edilmektedir. Sonuç olarak iş yükü dengesiz dağılmakta, kamu hizmetinin kalitesi düşmekte, bazı memurlar aşırı çalışırken bazıları neredeyse hiçbir iş yapmamaktadır.

Mevcut sistem, işi yapanı değil, sadece görev süresi uzun olanı ödüllendiriyor. Bir kişi 10 yıl memurluk yapmış olabilir; ancak bu sürede ne kadar işe katkı sağladığı, hangi nitelikli görevleri üstlendiği dikkate alınmamaktadır. Böyle bir sistem, hem çalışan motivasyonunu kırmakta hem de kamu kaynaklarının verimsiz kullanımına yol açmaktadır.

Bu haliyle sistem, vatana hizmet yerine adeta işten kaçmayı teşvik eden bir düzene dönüşmüş durumdadır. O yüzden, emeğe ve üretkenliğe dayalı puan sistemi, kamu yönetiminde adaletin ve verimliliğin sağlanması adına artık kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

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