Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


28 Temmuz 2025 18:56
İstifa
657 li memurum 399 a atandım 657 den istifa etsem kaç günde kabul olur veya kabul olur mu çalıştığım yerde tek memurum

sfve
Aday Memur
28 Temmuz 2025 18:59
hayırlı olsun. Atanma süreci hakkında bilgi verir misiniz?

memuraday-y
Şube Müdürü
28 Temmuz 2025 19:12

Hangi kurumda hangi yerde tek memursun acaba?


Genç2134
28 Temmuz 2025 19:31
Ulaştırma bakanlığı Liman başkanlığında çalışıyorum
memuraday-y, 49 dk. önce

Hangi kurumda hangi yerde tek memursun acaba?


Genç2134
28 Temmuz 2025 19:32
Kpss merkezi atama ile atandım.
sfve, 1 saat önce
hayırlı olsun. Atanma süreci hakkında bilgi verir misiniz?

yakışıgım
Şube Müdürü
28 Temmuz 2025 19:43

Yanlış yerdesin burası köle sınıflarından oluşur kürek mahkumlariyiz senin durumundan anlamayız

Toplam 5 mesaj

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