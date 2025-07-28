TPAO (ANKARA MERKEZ TEŞKİLATI)

ÇALIŞAN VARSA EĞER SORULARIMI CEVAPLAYABİLİR Mİ RİCA ETSEM Tpao Ankara Merkez Teşkilatı İİBF UZMAN YARDIMCILIĞINDA : 1) çalışma koşulları nasıl ? (iş yoğun mu stresli mi vardiya/mesai var mı çalışma saatleri nasıl hafta sonu mesai oluyor mu) 2) kurumda terpit düzen var mı yoksa işler rastgele mi ilerliyor görev tanımı belli mi ? (mesela bugün personel işleriyle ilgilenirken yarın muhasebe ve mali işlere de bak gibi bir mevzu oluyor mu?) 3) Ankara için maaş durumu nedir? (her şey dahil aylık kaç k )

ÇALIŞAN VARSA EĞER SORULARIMI CEVAPLAYABİLİR Mİ RİCA ETSEM Tpao Ankara Merkez Teşkilatı İİBF UZMAN YARDIMCILIĞINDA : 1) çalışma koşulları nasıl ? (iş yoğun mu stresli mi vardiya/mesai var mı çalışma saatleri nasıl hafta sonu mesai oluyor mu) 2) kurumda terpit düzen var mı yoksa işler rastgele mi ilerliyor görev tanımı belli mi ? (mesela bugün personel işleriyle ilgilenirken yarın muhasebe ve mali işlere de bak gibi bir mevzu oluyor mu?) 3) Ankara için maaş durumu nedir? (her şey dahil aylık kaç k )