Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


28 Temmuz 2025 19:15
TPAO (ANKARA MERKEZ TEŞKİLATI)
ÇALIŞAN VARSA EĞER SORULARIMI CEVAPLAYABİLİR Mİ RİCA ETSEM Tpao Ankara Merkez Teşkilatı İİBF UZMAN YARDIMCILIĞINDA : 1) çalışma koşulları nasıl ? (iş yoğun mu stresli mi vardiya/mesai var mı çalışma saatleri nasıl hafta sonu mesai oluyor mu) 2) kurumda terpit düzen var mı yoksa işler rastgele mi ilerliyor görev tanımı belli mi ? (mesela bugün personel işleriyle ilgilenirken yarın muhasebe ve mali işlere de bak gibi bir mevzu oluyor mu?) 3) Ankara için maaş durumu nedir? (her şey dahil aylık kaç k )

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