Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Temmuz 2025 19:27
Yüzde 88
Az önce şöyle bir haber geçti: Memur-Sen pazarlığı %88 ile açtı. Ne güldüm arkadaş. Bunlardan medet umup, bunlara üye olan memurları esefle kınıyorum.

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