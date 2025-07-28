Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


28 Temmuz 2025 19:31
Ah borçlar

Memur maaşı ile kira verme çocuk üniv hazırlığı bir diğerinin tedavi giderleri evin ihtiyaçları derken artık tek maaşla kartlar dönmez hale gelmiştir ek iş ne yapabilirim bu kredi borçlarını nasıl kapatırım bin bir düşünce..nasıl bir ek iş yapsak acaba

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