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Editörler : supporters.


28 Temmuz 2025 19:38
Kabe İmamı, Sudeysi, " Gazze halkının açlık çekmesi iyi bir fırsattır".

Kabe İmamı, Sudeysi, " Gazze halkının açlık çekmesi iyi bir fırsattır".

Sudeysi:

"Gazze'deki açlık haberleri bize ulaştı.

Açlık, ruhun arınması, nefsin terbiye edilmesi ve bedenin temizlenmesi için büyük bir fırsattır, ve belki bu açlık onlar için iyidir.

Açlık, altın değerinde bir fırsat, iyi bir diyet, beden sporu ve ruhun takvasıdır!

Zorlukların içinde onlar için faydalar gizlidir!!

Suudi Arabistan, ancak Velayet Reisi'nin (Bin Selman) emriyle hareket eder ve büyük devlet meselelerinin sadece büyüklerin bildiği kesin hesapları vardır!

O halde maddi gürültüyü ve mali yardımları bir kenara bırakın ve gaybi yardıma odaklanalım.

Bizim elimizde dua dışında bir silah yok.

Yalvararak ellerimizi göğe kaldıralım, belki Allah gücüyle açlığı onlardan kaldırır."

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