Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Temmuz 2025 21:22
Hakem Hastaneye Sevk

Kronik rahatsızlığımdan dolayı 3 gün rapor verildi. Kurumuma aynı gün ilettim. 3 gün içerisinde herhangi bir olumsuz geri dönüş yapılmadı. Görevime başladığım gün müdür tarafından raporun hakem hastaneye sevki için yazı yazıldı. Fen yönünden incelenecek. Rapor bittikten sonra idarenin hakem hastaneye göndermesi doğru mudur?

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