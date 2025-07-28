Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


28 Temmuz 2025 21:59
Geçici tayin yol haciratı

Arkadaşlar billgisi olan bı arkadaş yardımcı olabilir mi mazeretten dolayı doğudan batıya tayin istedim pbs'de geçici görevlendirme ibaresi vardı hiçbir şekilde yol haciratı alamıyorum değil mi bide 48 saat içinde başlama yapmam gerekiyormuş zaten gideceğim yer 29 saat ne yapmam etekli bilgisi olan yardımcı ollursa çok sevinirim ..

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