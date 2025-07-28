KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


28 Temmuz 2025 22:13
Genel Sağlık
Merhaba,Genel sağlıkta hastaneden bütün bölümlerden sağlam raporu alınsa bile raporlar Ankara'ya gidince Sağlık Daire tüm öğrencilerin geçmiş hastalıklarına bakıyoru mu sistemden ?

Çok Yazılan Konular

Pomem 33. Dönem AlımıSağlık Daire KBB !Pomem ve jandarma subaylığa gircem dikiş izim var bilen varsa bakabilir mi ?32. Dönem Pomem Sonuçları32.Dönem Pomem Elenenler

Sözlük

Bir şey unuttum hissi 1 bursa 1 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 uzaklaşma isteği 2 o gün bugündür 1 on beş yıllık bilgisayar 1 türklere özgü tamir teknikleri 1 orman yangını 3 çocukken yapılan saçmalıklar 1 karabük 1

Son Haberler

Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade EdildiŞimşek: Enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesindeAydın'da ters yönden dönüş yapan araç motosikletle çarpıştıAdana'da Aile Faciası: Eşini ve Kızını Öldürüp İntihar EttiBakan Fidan, Türkiye'nin AB sürecine bağlılığını vurguladı

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.