Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


28 Temmuz 2025 22:34
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevde yükselme sınavına açılan dava sonuçlandı mı?

Çevre Bakanlığı görevde yükselme sözlüsüne dava açıldı

Yapı Yol Sen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şube Müdürü (İdari) ve Şube Müdürü (Teknik) kadroları için yapılan mülakat sınavının iptali dava açtı

Kaynak : Memurlar.Net

Haber Giriş :09 Temmuz 2021 16:45, Son Güncelleme :09 Temmuz 2021 16:47

Çok Yazılan Konular

Nüfus ve vatandaşlık işleri çalışanlarının bilgi paylaşım platformu..Orman bakanlığı idari memurum becayiş yapmak istiyorum

Sözlük

o gün bugündür 1 karabük 1 Ormancı 1 orman yangını 3 karpuz 1 bursa 1 çocukken yapılan saçmalıklar 1 türklere özgü tamir teknikleri 1 ormancılık 1 miskin 1

Son Haberler

Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade EdildiŞimşek: Enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesindeAydın'da ters yönden dönüş yapan araç motosikletle çarpıştıAdana'da Aile Faciası: Eşini ve Kızını Öldürüp İntihar EttiBakan Fidan, Türkiye'nin AB sürecine bağlılığını vurguladı

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.