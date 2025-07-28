Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


28 Temmuz 2025 22:39
Hakem Hastaneye Sevk

Kronik rahatsızlığımdan dolayı 3 gün rapor verildi. Kurumuma aynı gün ilettim. 3 gün içerisinde herhangi bir olumsuz geri dönüş yapılmadı. Görevime başladığım gün müdür tarafından raporun hakem hastaneye sevki için yazı yazıldı. Fen yönünden incelenecek. Rapor bittikten sonra idarenin hakem hastaneye göndermesi doğru mudur?

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