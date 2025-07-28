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Editörler : Lanet


28 Temmuz 2025 22:50
Ahmet Terli

Dün, bugün, yarın

Dün; yaşanmış eski bir roman.

Bugün; yazılmakta olan.

Yarın ise bir duvar;

aşılamıyan.

Dün, hatıralarda kaldı,

hayâl-meyâl anılan.

Unutulanlar dökülür

roman yapraklarından.

Bugün; bir yaşam savaşı,

hep mücadele, hep uğraşı,

Bazan neşe, bazan gözyaşı,

yarına yaklaştırıyor insanı.

Yarın, aşılamıyan duvar:

Bilinmez arkasında ne var.

Bilinmez yarın ne olur insanlar.

Bilinmez nasıl son bulur romanlar.

Dünde Sen vardın,

Bugün de Sen varsın.

Yarını Allah bilir.

Yarın; ya Sen, ya Ben,

onu kader gösterir?

ahmet terli- köln

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