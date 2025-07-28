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Editörler : Lanet


28 Temmuz 2025 23:02
Ahmet Terli "Ana'ya selam"

Ana?ya selâm!

Yalnız bir günde mi saymalı, sevmeli? Ana hakkı bir tek güne sığar mı? ?Anneler günü? bir gün değil,

?Anneler günü? bir ömür olmalı!

Sen,

ölümle kucaklaşıp

bir cana bin can katan,

Sen,

Kadın, Ana!

Sen, en büyük kahraman,

Sen, en büyük insan!

Selâm sana, saygı sana

Kadın, Ana!

Gece-gündüz demeden, soğuk-sıcak bilmeden,

kendini düşünmeden

yavrular yetiştiren:

Selâm sana, saygı sana

Kadın, Ana!

Uğraşı ve çabalar

sürer ömrün boyunca

dört duvar arasında:

Selâm sana, saygı sana

Kadın, Ana!

Ahmet Terli

-Köln

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