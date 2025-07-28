Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


28 Temmuz 2025 23:33
Düzce 2025 Güncel

En son konu 2022 ye ait ve güncel bilgiler olmadığı için konu açıldı umarım kapatılmaz.

Düzce ekipler ve karakollar çalışma sistemi orijinal 12/36 mı yoksa çakma mı bilgisi olan abilerim varsa paylaşabilir mi?


Feritdemir0133
Memur
28 Temmuz 2025 23:40

Ara Düzce emniyeti sor o kadar mı cahalsın

Toplam 1 mesaj

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