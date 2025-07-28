Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Temmuz 2025 23:35
ÇERKEZKÖY PROMOSYON

Çerkezköy ilçe mem akbank ile hangi yılda hangi ayda kaç bin tl ye kaç yıllığına anlaştığını bilen paylaşırsa çok makbul olur.(Genellikle 3 yıllık anlaşılıyor fakat bazen 40 aylıkta olabiliyor bu detayı da o yüzden sordum.Cevaplayacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.)


baykuş123
Şef
28 Temmuz 2025 23:57

Kars -Digor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerekli bilgiler olacaktır diye düşünüyorum.

(0474) 311 20 12

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