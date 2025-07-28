Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


28 Temmuz 2025 23:50
Kadrolu Olup Başka Ünvan ile Tekrar Atanmak, Haklar

Merhaba,

Kadrolu hemşireyim;

1- Tekrar KPSS girip sağlık bakanlığının farklı bölümüne atanabilir miyim?

2- Atanırsam haklarım yanar mı? derece kademe vs.

lise hemşire olarak atanmıştım lisansta farklı bir bölüm bitirdim.

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