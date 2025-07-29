Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


29 Temmuz 2025 00:26
Sözleşmeli Personel ve Kadro

2025/1 Genel atama ile Sözleşmeli Personel Mühendis sınıfına atandım. Kadroya geçme durumu nasıl oluyor bilgi alabilirmiyim

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Sözlük

günün sözü 1 karabük 1 türklere özgü tamir teknikleri 1 orman yangını 3 aynı şarkıyı dinlemek 1 o gün bugündür 1 karpuz 1 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 1 bir ihtimal daha var 2

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