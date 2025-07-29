Ortaokullara almancacı idareci olabilir mi ?

okulda okutabileceginiz ders olması lazım diye biliyorum.

ortaokulda anasınıfı idareci gördüm ve sordum nasıl oldu hocam diye.bana ortaokula ait ana sınıfı olduğu icin oldugunu söyledi ki baya da iyi bir okul.

bu mantıkla secmeli almanca da acılabilir olabilir gibi ama daha iyisini bakanlık bilir.

benimki yorum ,kesin bilgim yok.