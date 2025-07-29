Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Temmuz 2025 00:52
Ortaokullara almancacı idareci olabilir mi ?

Almanca veya İngilizce diye ders yok aslında. Yabancı dil diye var bu sebepten olabilir gibi ?


fen-25
Şef
29 Temmuz 2025 00:55

okulda okutabileceginiz ders olması lazım diye biliyorum.

ortaokulda anasınıfı idareci gördüm ve sordum nasıl oldu hocam diye.bana ortaokula ait ana sınıfı olduğu icin oldugunu söyledi ki baya da iyi bir okul.

bu mantıkla secmeli almanca da acılabilir olabilir gibi ama daha iyisini bakanlık bilir.

benimki yorum ,kesin bilgim yok.


786786
Aday Memur
29 Temmuz 2025 01:07

teşekkür ederim fen yirmi beş

fen-25, 1 saat önce

okulda okutabileceginiz ders olması lazım diye biliyorum.

ortaokulda anasınıfı idareci gördüm ve sordum nasıl oldu hocam diye.bana ortaokula ait ana sınıfı olduğu icin oldugunu söyledi ki baya da iyi bir okul.

bu mantıkla secmeli almanca da acılabilir olabilir gibi ama daha iyisini bakanlık bilir.

benimki yorum ,kesin bilgim yok.

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