İkm'nin meslek tanımı

Bu tanım nedense senelerdir yapılamıyor. Mevzuatlara bakılınca ikm'nin tek görevi güvenlik ve gözetim. Yani ikm cezaevinde güvenliği sağlar ve gözetler. İşin gerçeği ise ikm'lerin bir kısmı dediğimi yaparken geri kalanı ambarda, emanet parada, mektupta vs. görev yapıyor. Oysaki bu işlerin hiçbiri ikm'nin mevzuata göre yapması gereken işler değil.

Çok zor değil ikm yerine biraz da ambar memuru, emanet memuru, santral memuru, sağlık memuru alınabilir. Ya da kurum içinde sınav açılır isteyen bu unvanlara geçer ve sadece kendi işini yapar.

Öteki türlü durum şuna dönüyor. Arası birileriyle iyi olan birimlerde oturuyor diğerleri de vardiyaya tıkılıyor. Aynı üniformayı taşıyorsun ama biri kaloriferli odasında iş yaparken diğeri mahkum başında iş yapıyor. Ve bu düzenin de ebediyete dek böyle gidecekmiş gibi durması trajik.