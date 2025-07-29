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Editörler : Lanet


29 Temmuz 2025 08:09
Ahmet Terli "Yıllar sonra "

Yıllar sonra

Yıllar sonra bir gün

sorarsa torunum bana:

\"Dede; portakalı, limonu, muzu

bana anlatsana\"

Evet, güçlük çekeceğim

bu soruyu cevaplandırmada...

Ne portakal, ne limon, ne muz bahçeleri,

kalmamış artık ortalıkta.

Eskiden sanki cennet bahçeleri

süslerdi Akdeniz ve Ege sahillerini.

Cinayet arkasına cinayet işlendi:

Portakal, limon, muz ağaçları kesildi.

Onların yerine beton binalar yükseldi.

Harpten mal kaçırır gibi:

\"Bugün binaları dikelim, satalım,

bugü Karun kadar zengin olalım...

Portakal, limon , muz bilmesin torunlarım...

Gelecek ve torunlar mühim değil,

dolarlar, marklar(avrolar) bugün lâzım,

yarınlar değil...

Hey zavallı cennet sahillerim, denizlerim...

Ben insanlık adına sizlerden özür dilerim.

Ama \"özür dilemek\" neye yarar ?

Kesip, öldürüp, yok ettikten sonra ?

Her türlü pisliği sahile döküp,

denize attıktan sonra ?

Af dilemek ne yazar, ne yazar ?

Cennet bahçeleri yok olduktan sonra ?

Mersin-Mezitli (bir tatil sitesi), 1997

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