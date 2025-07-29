Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Temmuz 2025 08:11
İL EMRİ 2025
Sizce bu sene il emri verilirmi sayın hocalarım ? Aile yılı kapsamında yayınlanan genelge sıkıntıları dahada artırmışa benziyor .

Serdes
Aday Memur
29 Temmuz 2025 08:48

Her sene veriliyor.

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