Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


29 Temmuz 2025 08:19
657 - 4/b hizmetleri KİT'lerde sayılır mı?

Merhabalar. Daha öce GSB'de 15 ay 4/b li olarak çalıştıktan sonra bir KİT'e atandım. Şu an çalıştığım KİT kurumu hizmet birleştirmesinde sadece emekliliğe esas kısımda hizmetimi saydı ama kazanılmış hak aylığı kısmında 4/b li olarak çalıştığım için hizmetimi saymadı. Daha önce böyle bir durumla karşılaşan oldu mu? Mevzuatta sayılmayacağına dair bir ibare bulamadım.


revoolver
29 Temmuz 2025 10:15

Sayılır hocam. Atandığınız zaman hizmet birleştirme için dilekçe verin.

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