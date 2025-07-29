Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


29 Temmuz 2025 10:52
Farklı kamu kurumu eş tayini

Değerli hocalarım m erhaba

Ben icisleri bakanlığında eşim ise saglik bakanlığında aynı ilde görev yapıyoruz... Ben tayin isteyip gitmek istersem eşime göre hangi bölgeleri yazmamız gerekliki eşim zorluk çıkmadan yanıma gelebilsin


yarmokaf
Şef
29 Temmuz 2025 12:47

İki kurum arasında protokol varsa sorun olmaz. Yoksa yönetmelik hükümleri açık.

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