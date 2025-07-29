Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Temmuz 2025 11:18
İntihal etik ihlal. Lütfen cevap

Sayın hocalarım lütfen yardım. Henüz doçentlik aşamasında değilim ancak bir hatamı farkettim. YL tezimde 6-7 yerde kopyala yapıştır yapıp tırnak içine almamışım ancak atıf vermişim. Atıfı da maalesef okuduğum kaynağa değil okuduğıum kaynağın aldığı kaynağa vermişim. Yani okuduğum kaynak başkasından almış yazmış ben okuduğumu copy past yapıp o başkasına atıf vermişim. Hocalarım bu cahillikle yapılmış bir hata. İntihalin ceza karşılığına baktığımda öğretim üyeliğinden atılma yazıyor. Mesleğimden mi atılacağım? ilerde doçentlikte tezi turnitine sokuyorlar mı? Bu hatadan dolayı atılır mıyım? Artık uyuyamaz oldum sıkıntıdan. Bu süreci ya da benzerini yaşayanların durumu ne oldu

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