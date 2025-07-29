Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Temmuz 2025 11:21
#sonuçyoksaistifamemursen
Bu etkinliğe destek verelim , biz memurseni sıkıştırırsak bu rahatlıkları gider

m.r_f
Şube Müdürü
29 Temmuz 2025 11:41

Yeni tayin olmuştum, evrak işlerini hallederken memurlardan biri; Ya bu ne biçim maaş? Yetmiyor, azıcık zam veriyorlar o da enflasyonu karşılamıyor." dedi. Yaşça benden hayli büyüktü, "hangi sendikaya üyesin abi" diye sordum, "eğitim bir sen" dedi. "Sen yetkili sendikaya üyeysen bu durumdan şikayetçi olmaya hakkın yok" diye çıkıştım. Sadece sustu ve gülümsedi.

Bu konuşmanın üzerinden 8 ay geçti, ne değişti derseniz; eşşek aynı eşşek, semer aynı semer.


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
29 Temmuz 2025 11:58

Rahatlıkları hiç bir yere gitmez. İl içi görevlendirme, müdür/müdür yardımcısı atamaları, görevde yükselme işleri vb. her iş ellerinde olduğu sürece kimsenin rahatı bozulmaz. İnsanımız burada atar tutar ama iş menfaatine gelince memleket yansa umrunda olmaz. Yıllardır atanan şube müdürleri, hiç bir şart olmadan atanan ve rotasyon vb. hiç bir şekilde yer değiştirmeyen İl MEM yardımcıları, atama sonrası sendikaya teşekkür mesajı yayımlayan İl/ilçe milli eğitim müdürleri sendika tesmsilcisi gibi çalışmaya devam ettiği varlığını sürdürdüğü sürece böyle devam eder. Küçük bir ilçede sendikadan istifa eden kişiyi il başkanı, 2 şube müdürü ve ilçe milli eğitim müdürünün ayrı ayrı aradığına şahidim.

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